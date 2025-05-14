Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında eski sevgiliden korkunç iddialar

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sevgilisi Cassie Ventura, mahkemede verdiği ifadede, Combs'un günler süren seks partilerine katılması için kendisini zorlayarak silahla tehdit ettiğini ve reddetmesi halinde elinde bulunan videolarla kendisine şantaj yapacağından korktuğunu söyledi. 38 yaşındaki R&B sanatçısı Ventura, Combs'un cinsel içerikli etkinlikleri organize ettiğini ve bu partilerde, 'Freak Offs' (sapkın partiler) olarak adlandırılan gecelerde erkek eskortlarla birlikte olmak zorunda kaldığını belirtti. Ventura, Combs'un bu sırada onu izlediğini ve bu partileri gizlice kaydettiğini iddia etti.

"KORKUTUĞUM İÇİN KATILDIM"

Ventura, duruşmanın ikinci gününde verdiği ifadede, bu partilerin zamanla adeta bir "iş" haline geldiğini, Combs'un görüntüleri yayımlayacağı korkusuyla etkinliklere katılmaya devam ettiğini ifade etti. Bad Boy Records plak şirketine bağlı olan Ventura, Combs ile olan 10 yıllık ilişkisi boyunca sanatçının hayatının her alanını kontrol ettiğini, sık sık şiddete başvurduğunu ve evde rastgele silahlar bırakarak kendisini sindirmeye çalıştığını söyledi. "Yerdeyken kafama bastığını hatırlıyorum," diyen Ventura, aldığı şiddet nedeniyle zaman zaman göz aklarının bile kırmızıya döndüğünü belirtti.

SAVCILIK: "COMBS SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETTİ"

Savcılık makamı, Grammy ödüllü rapçinin onlarca yıla yayılan kariyerinin arkasında kadınları cinsel ilişkilere zorlayan ve konuşmalarını engellemek için tehdit eden bir suç yapılanması bulunduğunu ileri sürdü. Öte yandan Combs'un avukatları, tüm eylemlerin tarafların rızasıyla gerçekleştiğini, müvekkillerinin sadece "alışılmadık cinsel tercihlere" sahip olduğunu ve bu durumun insan kaçakçılığı kapsamına alınamayacağını savundu.

Davanın önümüzdeki günlerde daha da dikkat çekici gelişmelere sahne olması bekleniyor.