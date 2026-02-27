Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

ABD'li rapçi Kanye West, Los Angeles Uluslararası Havaalanı (LAX) terminalinde görüntülendiği sırada yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla tepki çekti. Filistinliler hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine West, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi ve tartışmayı kendi yaşadığı şehirdeki şiddet olaylarına çekti.

"BENİ O SOHBETE ÇEKMEYİN"

West bir muhabirin, "Filistinliler hakkındaki düşünceleriniz neler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda yeterli bilgim yok. Dürüst olacağım, Güney Chicago'lu biriyim, Atlanta'da doğdum. Bu konuda yeterli bilgim yok. Herkes için sevgi var, ancak beni o sohbete çekmeyin. Şehrimde her hafta 14 çocuk ölüyor. Benimle bu konu hakkında konuşun."

West'in özellikle "beni o sohbete çekmeyin" ifadesi dikkat çekerken, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ileChicago'daki şiddet olaylarını aynı kefeye koyması tepki aldı.

DAHA ÖNCE DE SİYASİ ÇIKIŞLARI OLMUŞTU

Kanye West, geçmişte de siyasi ve toplumsal konulara ilişkin çıkışlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü rapçinin özellikle sonradan özür dilediği Yahudi karşıtı mesajları nedeniyle markalarla olan anlaşmaları iptal edilmişti.