Ünlü rapçi Cardi B, iç çamaşırı giymeden tül tulumuyla sahneye çıktı

Geçen Cuma Miami'de konser veren dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahne için tercih ettiği tül elbiseyle dikkat çekti. İç çamaşırı tercih etmeyen ünlü şarkıcının rahat tavırları şaşırttı.

ÜZERİNE ALKOL DÖKTÜ

Vücudunu sergilemekten hiç bir zaman çekinmeyen Cardi, bir ara sahnede şarkı söylediği sırada elindeki alkol şişesini üzerine boşalttı.

"DOĞUMDAN SONRA ESTETİK YAPTIRDIM"

Katıldığı bir programda yeni albümün yolda olduğunu söyleyen Cardi, doğum yaptıktan sonra birçok estetik operasyon geçirdiğini, operasyonları yapan ekipten çok memnun kaldığını ve estetik operasyonu yapmaya devam edeceğini söyledi.