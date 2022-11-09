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Ünlü piyanist Fazıl Say, 2023 seçimleri için kendisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2023 seçimleri için en doğru Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği de merak edilmeye başlandı.

FAZIL SAY'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Zaman zaman siyasi konularda yaptığı çıkışlarla dikkat çeken dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bu sefer de Cumhurbaşkanı adayı hakkında yorumda bulundu.

"EN DOĞRU ADAY"

Say, "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biri. Doğru aday kendisi olur" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Mansur Yavaş Fazıl Say Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

mevlüt Altın:

Kendin aday olsana. Kendini zeki sanan yoksun

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elif yildiz:

Erdoğan ile devam

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