Ünlü Oyuncunun Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü Oyuncunun Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Ünlü Oyuncunun Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek'i buluşturan "Zevcat" filminin başrol oyuncusunun hamileliği sette kriz yarattı. Başrol oyuncusu değişti. İşte detaylar...

Meryem Beyza Er'in çekeceği, Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün ve Ebrar Alya Demirbilek'in başrollerini paylaşacağı "Zevcat" filminin ekibi okuma provasının ardından heyecanla sete çıkmaya hazırlanıyordu.

Ancak Yağmur Ün'ün evlilik hazırlığı yaptığı Doğaç isimli doktor sevgilisinden 2 aylık hamile olduğunu açıklaması bütün planları alt üst etti.

"HAMİLE BİR KADINLA OYNAMAM"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Hünal senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur" dedi.

YAĞMUR GİTTİ BAHAR GELDİ

Bu gelişme üzerine filmin sete çıkış tarihi ertelendi ve başrol karakter için yeni bir oyuncu arayışına girildi. Filmin yeni başrol oyuncusu Bahar Şahin oldu.

ZEVCAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını İlter Aykaç ve Erol Akyürek'in üstlendiği Altayaz Production ve Kum Film imzalı film, girişimcilik kursunu yeni bitirmiş 'Bahar'ın hikayesini anlatıyor.

Bahar, kendi atölyesini açma hayalleriyle yaşarken yolu evli ve çocuklu Kadir'le kesişiyor.

Senaryosunu Mert Selek ve Meryem Beyza Er'in birlikte kaleme aldığı "Zevcat" Amerika ve Türkiye'de vizyona girecek.

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.

Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.

Snob Magazin / Magazin

Hande Subaşı Cemal Hünal Yağmur Ün Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title