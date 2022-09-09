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Ünlü oyuncular yarın dünya evine girecek

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Ünlü oyuncular yarın dünya evine girecek

Sinema ve tiyatro oyuncuları Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu yarın dünya evine girecek.

Sinema ve tiyatro oyuncuları Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu yarın dünya evine girecek.

Sinema ve tiyatro camiasının önde gelen oyuncularının da hazır bulunacağı nikah töreni 10 Eylül 2022'de Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yapılacak. 16 yıl önce aynı yapım şirketinin dizisi Kızlar Yurdu ve Emret Komutanım setinde tanışan çift yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşıyor. Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp 15 yıl sonra aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Damla Cercisoğlu ile Orçun Kaptan Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek nikah töreninde damadın şahitliğini yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yapacak. Düğüne sanat dünyasından çok sayıda isim katılacağı öğrenilirken, Kaptan ve Cercisoğlu çiftinin nikah sonrası Kuşadası'nı tercih edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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