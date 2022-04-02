Ünlü Oyuncudan Üzen Haber Geldi

Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran 34 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kendisini kötü hisseden Damla Sönmez'in korona test sonucu pozitif çıktı. Sönmez kendisini hemen karantinaya alındı.

Ünlü oyuncunun bir hafta içerisinde Aziz dizisinin çekimlerine dönebileceği iddia edildi.