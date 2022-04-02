Ünlü Oyuncudan Üzen Haber Geldi
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çukur, Aziz ve Güllerin Savaşı gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Damla Sönmez'den üzen haber geldi. İşte detaylar...
Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran 34 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kendisini kötü hisseden Damla Sönmez'in korona test sonucu pozitif çıktı. Sönmez kendisini hemen karantinaya alındı.
Ünlü oyuncunun bir hafta içerisinde Aziz dizisinin çekimlerine dönebileceği iddia edildi.