Ünlü Oyuncudan Çarpıcı Özel Hayat İtirafı!

Ünlü oyuncu Uğur Güneş, "Yeni bir projeniz var mı?" şeklindeki soruya "Şu sıralar dinlendiğimi söyleyebilirim. Ara sıra senaryo okuyorum. Eylül ayında dijital platformda yayınlanacak bir film projem var. Ondan sonra TV'lerdeki projelerde yer almak isterim" cevabını verdi.

"DOĞRU İNSANI ARIYORUM"

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Uğur Güneş, "Bildiğiniz gibi bekarım. İlişki durumumu soranlara, 'hayırlısı' cevabını veriyorum. Doğru insanı bulduğum zaman evlenirim" ifadelerini kullandı.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan 'Urfalıyım Ezelden' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında 'Seddülbahar 32. Saat' dizisinde yer aldı.

2015 – 2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında 'İsimsizler' dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

Uğur Güneş'in Oynadığı Diziler

Kanunsuz Topraklar / Davut/2021

Bir Zamanlar Çukurova/ Yılmaz Akkaya/ 2018-2020

İsimsizler/ Kaymakam Fatih/2017

Seddülbahir 32 Saat/ Hüseyin/2016

Diriliş: Ertuğrul/ Tuğtekin/2015 - 2016

Urfalıyam Ezelden/ Çetin/2014

Düşler ve Umutlar/ 2014

Benim İçin Üzülme/ 2013

Yeniden Başla/ 2011

Uğur Güneş'in Oynadığı Filmler

Dumlupınar: Vatan Sağolsun/ 2020

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu/ Cemal Tunalı/ 2019

Tamam Mıyız?/ Serhat/ 2013

Şeytan-ı Racim/ Emrah/ 2013