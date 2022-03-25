Ünlü Oyuncudan Çarpıcı Özel Hayat İtirafı!
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Son olarak 'Kanunsuz Topraklar' adlı dizide rol alan oyuncu Uğur Güneş, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Güneş'in özel hayat açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Uğur Güneş, "Yeni bir projeniz var mı?" şeklindeki soruya "Şu sıralar dinlendiğimi söyleyebilirim. Ara sıra senaryo okuyorum. Eylül ayında dijital platformda yayınlanacak bir film projem var. Ondan sonra TV'lerdeki projelerde yer almak isterim" cevabını verdi.
"DOĞRU İNSANI ARIYORUM"
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Uğur Güneş, "Bildiğiniz gibi bekarım. İlişki durumumu soranlara, 'hayırlısı' cevabını veriyorum. Doğru insanı bulduğum zaman evlenirim" ifadelerini kullandı.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan 'Urfalıyım Ezelden' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında 'Seddülbahar 32. Saat' dizisinde yer aldı.
2015 – 2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında 'İsimsizler' dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.
Uğur Güneş'in Oynadığı Diziler
Kanunsuz Topraklar / Davut/2021
Bir Zamanlar Çukurova/ Yılmaz Akkaya/ 2018-2020
İsimsizler/ Kaymakam Fatih/2017
Seddülbahir 32 Saat/ Hüseyin/2016
Diriliş: Ertuğrul/ Tuğtekin/2015 - 2016
Urfalıyam Ezelden/ Çetin/2014
Düşler ve Umutlar/ 2014
Benim İçin Üzülme/ 2013
Yeniden Başla/ 2011
Uğur Güneş'in Oynadığı Filmler
Dumlupınar: Vatan Sağolsun/ 2020
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu/ Cemal Tunalı/ 2019
Tamam Mıyız?/ Serhat/ 2013
Şeytan-ı Racim/ Emrah/ 2013