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Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi

Magazin Haberleri

"Aquaman" filminin yıldızı Jason Momoa Jimmy Kimmel şova katıldı. Ünlü oyuncu geleneksel Hawai peştamalini göstermek için canlı yayında pantolonunu indirdi.

Hollywood'un yıldız oyuncularından Jason Momoa, yaptığı hareketle yayına damga vurdu. 43 yaşındaki oyuncu, geleneklere ne kadar bağlı olduğunu göstermek istedi ancak yöntemi çok farklı oldu.

SOYUNMAYA BAŞLADI

Momoa'ya, yayında oyuncuya balığı avlarken giydiği tanga benzeri kıyafeti soruldu. Jason Momoa soruya cevap verirken bir anda ayağa kalktı ve ceketini ve gömleğini çıkarıp soyunmaya başladı. İlginç tanga iç çamaşırıyla kameranın önünde duran Momoa, izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi

Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi

Ünlü oyuncu, sunucunun sorusuna cevap vermek için canlı yayında pantolonunu indirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Jimmy Kimmel Jason Momoa Magazin Haberler

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