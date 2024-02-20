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Ünlü oyuncu Selen Soyder'in annesi hayatını kaybetti

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Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi hayatını kaybetti. Anne acısıyla kahrolan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı. Daha sonra annesinin cenaze bilgilerini paylaşan Soyder 'Merhumenin cenazesi salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak olup Çeşme Çakabey Kabristanı'na defnedilecektir' dedi.

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi hayatını kaybetti.

Anne acısıyla kahrolan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra annesinin cenaze bilgilerini paylaşan Soyder "Merhumenin cenazesi salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak olup Çeşme Çakabey Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.

Ünlü oyuncu Selen Soyder'in annesi hayatını kaybetti

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kendi Düşen Ağlamaz Selen Soyder Instagram Alsancak Çeşme Ünlüler Televizyon Dizi Magazin Güncel Haberler

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