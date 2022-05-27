Ünlü oyuncu Ray Liotta, sette uyurken hayatını kaybetti - Haberler

Ünlü oyuncu Ray Liotta, sette uyurken hayatını kaybetti
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Hollywood ünlü oyuncu Ray Liotta'nın ölümüyle sarsıldı. 67 yaşındaki oyuncu, film çekiminin olduğu sette uyurken hayatını kaybetti.
"Tehlikeli Sular" adlı film için ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Liotta'nın uykusunda öldüğü bildirildi. Ünlü oyuncunun doğal sebeplerden hayatını kaybettiği iddialar arasında.
ÖLÜMÜ DOĞRULANDI
Dominik Cumhuriyeti yetkilileri Liotta'nın öldüğünü doğruladı. Martin Scorcese'nin Sıkı Dostlar filmi ile büyük üne kavuşan Ray Liotta, Düşler Tarlası, Hannibal, Güçlüler Bölgesi gibi filmlerde rol almıştı. Usta oyuncu, 2023 yılında gösterilmesi planlanan The Cocaine Bear filmindeki rolü için çalışmalarını bitirmişti. ABD'nin New Jersey eyaletinde 1954 yılında dünyaya gelen Ray Liotta'nın 23 yaşında bir kızı bulunuyordu.
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