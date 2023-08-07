Ünlü oyuncu Merve Boluğur'a kitap yazma teklifi yapıldı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'a medyada yer alan habere göre 2 kez kitap yazması için teklif götürüldü. Ancak başarısız denemeler sonucunda yazar olma hayali rafa kaldırıldı.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Merve Boluğur'a 2 kez kitap yazması için teklif götürüldü. İki teklifi de kabul eden oyuncu kitap yazma denemeleri başarısız olunca yazar olma hayalini rafa kaldırdı.

6 YAŞINDAKİ MERVE BOLUĞUR

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Boluğur, son olarak çocukluk fotoğraflarını paylaşan oyuncu yorum yağmuruna tutuldu. 6 yaşındaki halini paylaşan güzel oyuncuyu hayranları övgülere boğdu.