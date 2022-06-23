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Ünlü Oyuncu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Oyuncu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Yargı ve Aşk 101 gibi sevilen dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişleten 24 yaşındaki oyuncu Ece Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ece Yüksel, nişanladığını sosyal medyadan hayranlarına duyurdu.

Ünlü oyuncu aile arasında düzenlenen törenden kareleri paylaştı.

"NİCE MUTLU YILLARIMIZ OLSUN"

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü.

Ece Yüksel, nişanlısının adını henüz açıklamadı.

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Ailesi ilk başta oyuncu olmasını istemedi ancak onun isteğini görünce kendisini desteklediler. Ece Yüksel, Yargı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle dikkat çeken isimler arasındaydı. Aşk 101 adlı dizinin ikinci sezonu kadrosunda yer alan oyuncu Ece Yüksel, kısa sürede geniş çevrelerin dikkatini çekmiştir.

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