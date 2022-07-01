Ünlü Oyuncu Çift Ayrıldı! 4 Yıllık İlişki Bitti
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Mucize Doktor dizisiyle başladığı başrol kariyer yolculuğunu başarıyla sürdüren güzel oyuncu Sinem Ünsal ile etkili oyunculuğuyla tanınan sevgilisi Kıvanç Kılınç cephesinden kötü haber geldi. Ünlü oyuncu çift, ayrılık kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dört yıldır beraberlik yaşayan Ünsal ile Kılınç'ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları öğrenildi.
Sinem Ünsal son olarak "Gizli Saklı" dizisiyle ve Aydınlıkevler oyunuyla adından söz ettiriyor. Kılınç da tiyatro oyunlarının yanı sıra özellikle Gibi dizisiyle sosyal medyayı sallıyor.
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