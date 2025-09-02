Haberler

Ünlü Kanadalı Aktör Graham Greene Hayatını Kaybetti
Kurtlarla Dans ve Yeşil Yol filmlerindeki rolleriyle tanınan Graham Greene, 73 yaşında doğal nedenlerden dolayı vefat etti. Menajeri, Greene'nin huzur içinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

'KURTLARLA Dans' ve 'Yeşil Yol' filmlerindeki rolleriyle tanınan Kanadalı aktör Graham Greene, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Graham Greene'nin menajeri, 73 yaşındaki aktörün vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.

Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.

'Kurtlarla Dans' ve 'Yeşil Yol' filmleriyle tanınan Greene, 1990 yapımı 'Kurtlarla Dans' filmindeki 'Kicking Bird' rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
