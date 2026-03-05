Haberler

Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Körfez'e yönelik saldırıları sonrası Dubai'de yaşayan Neslişah Alkoçlar patlamaların evlerinden uzak olduğunu ve ailesiyle güvende olduklarını söyledi. Alkoçlar'ın açıklamasına şarkıcı Yeşim Salkım "Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz?" sorusuyla tepki gösterirken, paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.

  • Neslişah Alkoçlar, İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının evine uzak olduğunu ve ailesiyle güvende olduğunu belirtti.
  • Yeşim Salkım, Neslişah Alkoçlar'ın Dubai'de yaşamasına ilişkin 'Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz?' sorusunu yöneltti.
  • Yeşim Salkım'ın sorusuna sosyal medyada 'Güzel soru', 'Vergi yok ablam. Üstelik lüks daha ucuz artık orada' gibi yorumlar yapıldı.

İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından gözler bölgede yaşayan Türk isimlere çevrildi. Dubai'de hayatını sürdüren Neslişah Alkoçlar da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ" MESAJI

Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini belirten Alkoçlar, zaman zaman sesleri duyduklarını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte güvende olduklarını ifade eden Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz" dedi.

YEŞİM SALKIM'DAN İLGİNÇ SORU

Neslişah Alkoçlar'ın bu açıklamasını alıntılayan Yeşim Salkım ise "Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz ? Sebep?" sorusunu yöneltti.

Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

"GÜZEL SORU VALLA"

Kısa sürede viral olan bu gönderinin altına "Güzel soru", "Vergi yok ablam. Üstelik lüks daha ucuz artık orada", "Tamamen görgüsüzlük, başka bir şey değil", "Güzel soru valla yanıtlayın şimdi bakalım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare