Ünlü İsimden Eşine Şok Sözler: Kemiklerini Kırarım! - Haberler

Pınar Dura ile evli olan oyuncu ve sunucu Cem Özer, Beylikdüzü Marmara Park AVM'de gerçekleştirilen ilkbahar-yaz defilesinde sunuculuk yaptı.

Özer, bir ara kendisine bakmayan eşi Pınar Dura'ya seslenerek, "Nereye bakıyorsun? Bana bakacaksın. Kırarım bak kemiklerini! Beni aile içi şiddete teşvik etme" diyerek şok etti.

"KADINLARIN GİYİNMESİ ZAMAN ALIYOR"

Bu sözlerin ardından gülümseyerek sözlerine devam eden ve kuliste mankenlerin ne kadar hızlı hazırlandıklarını anlatan Cem Özer, "Eşimden biliyorum, kadınların giyinmesi soyunması çok zaman alıyor.

Bir yere gideceğimiz zaman eşimin hazırlığı 1.5 saat sürüyor. Kot tişörte karar veriyor, etek bluzla çıkıyor. Bir kadının sabah kalktığında akşam ne giyeceğini bildiği tek gün evlendiği gündür" ifadelerini kullandı.

Cem Özer'in bu tavırları defileyi takip eden modaseverleri ikiye böldü.

İŞTE DEFİLEDEN FOTOĞRAFLAR...

10. yıldönümünü kutlayan Marmara Park Alışveriş Merkezi'nde Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen ilkbahar-yaz defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Wilma Elles, Miray Noyan ve Dilara Kırmıt'ın da aralarında olduğu 30 manken podyuma çıktı.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Cem Özer, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak bulunan Cem Özer, çeşitli sinema Film ve dizi projelerinde yer aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır. 2016 yılında O Hayat Benim dizinin kadrosuna dahil olan Cem Özer, bu dizide Kenan karakterini canlandırdı. Ardından, 2017'de Tatlı Şeyler ve 2020 yılında Payitaht Abdülhamid projelerinde yer aldı.

CEM ÖZER'İN EVLİLİKLERİ

Cem Özer, ilk evliliğini 1984 yılında caz ustası Erol Pekcan'ın kızı Sebla Pekcan ile yaptı. Ünlü oyuncu 1989'da ikinci kez nikah masasına oturdu ve hayatını Selin Dilmen ile birleştirdi. Özer, 1994'te Esin Maraşlıoğlu ile üçüncü evliliği yaptı. 2004'te meslektaşı Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer, bu evliliğini 2010 yılında sonlandırdı. Usta oyuncu, 2017 Mart ayında senarist Pınar Dura ile evlendi.

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