Ünlü İsim Vapurda Evlendi!
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Vapurda Çay Simit Sohbet adlı programın sunuculuğunu üstlenen Ömer Öztürk, Melis Tekin ile vapurda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirdi. İşte detaylar...
Cumartesi akşamı Le Vapure Magic isimli vapurda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren Ömer Öztürk-Melis Tekin çiftinin bu mutlu günlerine aile büyükleri de eşlik etti.
İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen düğünde Ömer Öztürk'ün mavi damatlığı davetlilerin beğenisini topladı.
"BUGÜNE KADAR YAŞADIKLARIM..."
Nikah merasiminden sonra konuşan ünlü sunucu "Bugüne kadar yaşadıklarım okyanusu geçmek gibiydi, lakin şimdi limandayız" dedi.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin