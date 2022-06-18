Ünlü fenomen Danla Bilic, alkolün etkisiyle satın aldığı kostüm nedeniyle bin pişman oldu, fiyatı da uçuk - Haberler

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Ünlü fenomen Danla Bilic, alkolün etkisiyle satın aldığı kostüm nedeniyle bin pişman oldu, fiyatı da uçuk

Haberler.com - Magazin
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Ünlü fenomen Danla Bilic, alkollü olduğu bir sırada Tweety figürünün kostümüne 792 TL para ödedi. Yaptığından pişmanlık duyan Bilic, "İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının elinden alınması lazım" dedi.

Ünlü fenomen, en son özel bir gecede göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle görüntülenmiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı. Danla Bilic, bu sefer ise alkolün etkisindeyken aldığı ürün nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadı.

Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla da çok konuşulan Danla Bilic Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarhoşken, Warner Bros'un 'Looney Tunes' ile 'Merrie Melodies' çizgi film serilerinde yer alan Tweety karakterinin kostümünü satın aldığını ifade eden Danla Bilic'in bu ürüne 792 TL ödemesi de şaşkınlık yarattı.

Bilic, başına gelen olay hakkında ise "İnsanın sarhoşken tüm alışveriş haklarının elinden alınması lazım" yorumunda bulundu.

Haberler.com - Magazin

Danla Bilic alışveriş Magazin Haberler

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