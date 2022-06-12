Ünlü Bollywood Yıldızı Nişantaşı Sokaklarında - Haberler

Romanya'da "En İyi Kadın Sunucu" ödülünü alan Lulia Vantur, Hindistan'da TV sunuculuğundan çok şarkılarıyla tanınıyor. Romanya'da PRO TV'de "Sizin İçin Dans Etmek" ve "Yıldız Çiftliği" programlarının sunuculuğu ile yıldızı parlayan Lulia Vantur, yakın bir tarihte yayınlanacak olan kendisine ait bir televizyon formatı üzerinde çalışıyor.

Şimdilik programın detaylarını sır gibi saklıyor. Lulia Vantur "Sadece uluslararası iddialı bir proje ile geri dönüş yapacağım, TV dünyası bekle beni" diyor.

Sinema projesinin hazırlıkları için İstanbul'a gelmişken televizyon programına da katılan ve Nişantaşı'nda alışveriş yapan Lulia Vantur, düzgün fiziği, mütevazı tavırları ve pozitif enerjisi ile de dikkatleri üzerine topladı.

Bollywood'un ünlü oyuncusu, sosyal medyada 52 milyon takipçisi olan Salman Khan ile birlikteliği ile ilgili haberlerle dünya basınında sık sık yer alıyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Lulia Vantur City's Avm çıkışı objektiflere poz verdi.

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