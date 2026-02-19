Haberler

Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi

Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi Haber Videosunu İzle
Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü aktör Shia LaBeouf, bir barda yaşanan tartışmanın ardından darbedildi; olay sonrası gözaltına alınan oyuncu kısa süre içinde serbest bırakıldı ve soruşturma başlatıldı.

  • Amerikalı aktör Shia LaBeouf bir barda yaşanan tartışma sırasında darbedildi.
  • Shia LaBeouf polis tarafından gözaltına alındı ve kısa süre sonra serbest bırakıldı.
  • Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Amerikalı aktör Shia LaBeouf, bir barda yaşanan tartışmanın ardından darbedildi. Olayın ardından polis ekipleri müdahale ederken, LaBeouf kısa süreliğine gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, gece saatlerinde bir bar içerisinde başladı. LaBeouf'un başka bir müşteriyle sözlü tartışmaya girdiği, tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü belirtildi. Yaşanan arbede sırasında oyuncunun darbedildiği ifade edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Shia LaBeouf'un ifadesi alınmak üzere gözaltına götürüldüğü, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

LaBeouf, geçmiş yıllarda da kamuya açık alanlarda yaşadığı tartışmalar ve adli süreçlerle gündeme gelmişti. Son olay, oyuncunun yeniden magazin ve dış basının odağına girmesine neden oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım

10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
Ramazan'ın ilk gününde Şara'dan gündem yaratacak karar

Ramazan'ın ilk gününde Şara'dan gündem yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü

Eşini bıçaklayıp kaçtı, komşu şehirde kaza yapıp öldü
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor

İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor
Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü

Eşini bıçaklayıp kaçtı, komşu şehirde kaza yapıp öldü
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap

''19 bin km yol gideceksiniz, rotasyon olur mu?'' sorusuna bomba cevap