Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Sosyete dünyasının tanınan simalarından Ahu Aysal Kerimoğlu, eski eşi Ünal Aysal'ın borç sürecinde Kuruçeşme'deki otelini devretmesine ilişkin olarak, "3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ahu Aysal Kerimoğlu Kuruçeşme'deki Les Ottomans'ı eski eşi Ünal Aysal'a devretmiş ama otel icradan satılmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ahu Aysal bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Ahu Aysal Kerimoğlu, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağaza çıkışı konuşan Kerimoğlu, "Alışverişe geldim, hayatımın bu dönemini keyifle geçiriyorum. Bol bol seyahat ediyorum, Karayipler'den geldim, şimdi de İtalya'ya gideceğim" dedi.

"CANI SAĞ OLSUN"

Eski eşi Ünal Aysal'a Kuruçeşme'de bulunan oteli devretmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Kerimoğlu, şunları söyledi:

"Ben her şeyi yaşadım, mezara taşıyamayız. Hiç üzülmüyorum, o bir zamandı ve geçmiş geçmişte kaldı. Hiçbir hak talep etmeden orayı kocama hediye etmiştim, işleri yolunda gitmeyince çok üzülmüştüm, oteli verirsem düzeltir diye düşünmüştüm ama olmadı. Olsun, canı sağ olsun. Sağlığım yerinde, her şey yolunda."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
