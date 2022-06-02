Ümraniye'de Metro Durağında Cinsel İlişkiye Girdiler! Açıklama Geldi

Türkiye, İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerini tartışırken, İstanbul Ümraniye'den bir skandal görüntü daha geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, metro istasyonunda bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Sosyal medyada bir anda dolaşıma giren videoda çiftin rahat tavırları dikkat çekerken, metro durağının çevresinde de insanların dolaştığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ümraniye metrosunda 2 kişinin uygunsuz şekilde hareket etmesiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 2 kişi hakkındaki arama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi. Emniyet görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürlen savcılık ise soruşturmayı titizlilikle yürütmeye devam ediyor.

İSTANBUL ÜMRANİYE'DE NE OLDU?

Ümraniye'de yaşanan olayda bir erkek ve bir kadının aaçık alanda ilişkiye girdiği görülürken o anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görülen olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Snob Magazin / Magazin