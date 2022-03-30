Ümit Erdim'den Müjdeli Haber!

Oyuncu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Erdim'in eşi Seda Erdim, ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren çift, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almışlardı.

"BİZ ARIK DÖRT KİŞİYİZ"

Eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, ultrason görüntüsüne, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz" notunu düştü.

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