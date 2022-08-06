Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış - Haberler

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Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış

Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış

Uludağ Yaz Festivali çercevesinde düzenlenen organizasyona vatandaşlar akın etti.

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Uludağ Yaz Festivali çercevesinde düzenlenen organizasyona vatandaşlar akın etti. 3 gün sürecek organizasyonun ilk günü ünlü rapçi Ceza ve rock grubu Duman damgasını vurdu.

Bursa'da kış turizminin önde gelen yerlerinden biri olan Uludağ'da 'Yaz Festivali Konserleri' çerçevesinde düzenlenen organizasyonda renkli görüntüler oluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu organizasyona binlerce vatandaş akın etti. 3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde Emre Fel, Hedonutopia, Sufle, Yaşlı Amca günün erken saatlerinde şarkılarıyla coştururken ünlü rap şarkıcısı Ceza şarkılarıyla ve sahne performansıyla coşkuyu zirveye çıkarttı. Ardından ilk günün son konserinde ünlü rock grubu Duman sahne aldı. Duman, seslendirdiği şarkılarla festivale katılan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Coşkuyla devam edecek olan organizasyonun ikinci gününde Elçin Orçun, Mavi Gri, Tuğkan, Madrigql, Uzi ve Emre Aydın birbirinden güzel şarkılarıyla festivalde yerini alacak. - BURSA

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