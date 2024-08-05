YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Ayşe Naz Babalık isimli yarışmacı damga vurdu.

İKİ KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMINI BİLEMEDİ

Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık, "Hangisi 'iki' kelimesinin sözlük tanımıdır?" sorusunda joker hakkını kullanarak seyirciye sordu.

SEYİRCİ DOĞRU CEVABI VERDİ

Seyircinin "Birden bir artık" yanıtını vermesi ile sonraki soruyu açtıran yarışmacı, sesli soruda elenerek 5 bin lira ödülle yarışmaya veda etti.