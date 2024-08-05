Üye Girişi
Haberler

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık, bilemediği soruyla ekran başındakilere saç baş yoldurdu.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Ayşe Naz Babalık isimli yarışmacı damga vurdu.

İKİ KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMINI BİLEMEDİ

Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık, "Hangisi 'iki' kelimesinin sözlük tanımıdır?" sorusunda joker hakkını kullanarak seyirciye sordu.

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

SEYİRCİ DOĞRU CEVABI VERDİ

Seyircinin "Birden bir artık" yanıtını vermesi ile sonraki soruyu açtıran yarışmacı, sesli soruda elenerek 5 bin lira ödülle yarışmaya veda etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Hukuk Fakültesi Türkiye YKS Televizyon Eğitim Magazin Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

 Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?
500

Yorumlar (26)

Kenan Tepretoğlu:

soru saçma, birden bir artık nedir, kızımız hanım hanımcık, efendi, başarılı, güzel de, yolu açık olsun hayatta İnşallah

966
113
yanıtYanıtla
Hek Tor:

At tv diye yazmadım ki, Tay tv diye yazdım, niye filtreden geçmemiş anlamadım....

yanıt46
yanıt74
Hek Tor:

.... Haaaa, bu yukarıdaki serzenişimi filtrememişsiniz, görücüye çıkarmışsınız... Bana ne bana ne, size küstüm be, önceden yazdığım yorumu bir daha yazmayacağım işte, banane banane...

yanıt23
yanıt45
murat AKGÜNOĞLU YAPI:

Hek tor küsme nolur Çocukmusun Allah aşkına????

yanıt2
yanıt0
Kestanemi Çizdiler:

Hayatımda böyle saçma bir soru ne duydum, ne gördüm. Türkiye de hangi okulda hangi öğretmen böyle bir şey öğretti insanlara.?

756
47
yanıtYanıtla
cavit dogan:

"İki" kelimesinin sözlük tanımını "Birden bir artık" gibi saçma sapan yapan kişiler yeni nesillerden ne bekliyor acaba ! Birden bir artık nedir lan !

603
34
yanıtYanıtla
MUSTAFA ALİ_5635:

Z KUŞAĞI HİÇ ŞAŞIRTMIYOR.....

101
437
yanıtYanıtla
Uğur Yaramaz:

Üniversite okumuş ama bilgisizlik kötü birşey

67
466
yanıtYanıtla
Önce düşünebil:

Okuyor. Daha okumadı. Bu yarışma sadece bilgi değil heyecanını yenebilmen de gerekiyor.

yanıt132
yanıt17
UğuR DURAN:

Çünkü soru çok saçma. Bu bilemeyeceği bir soru elbette değil. hemen karalamayın lütfen... İnsan böyle saçma bir soru şekliyle tabi tökezler

415
23
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title