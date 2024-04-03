Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Düzenlendi

Cüneyt Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Türker İnanoğlu'nun cenaze merasimi şu şekilde planlanmıştır.

4 Nisan Perşembe

10.00 Tim Show Center'da töreni.

Öğle namazına müteakip Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Aile Mezarlığına defnolunacaktır."BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci İnanoğlu'nun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?