Türkan Şoray, zatürre nedeniyle seyahat edemiyor

30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan ve hastalığı nedeniyle evinde istirahate çekilen Türkan Şoray'a, seyahat için doktorundan izin çıkmadı.

Usta sanatçı, tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen programa katılamayacağı için üzgün olduğunu ve sağlığına kavuşur kavuşmaz KKTC'yi ziyaret edeceğini söyledi.