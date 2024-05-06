Türkan Şoray, zatürre nedeniyle seyahat edemiyor
30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan Türkan Şoray, doktorundan seyahat izni alamadı ve programı iptal etmek zorunda kaldı. Şoray, sağlığına kavuştuktan sonra KKTC'yi ziyaret etmeyi planlıyor.
30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan ve hastalığı nedeniyle evinde istirahate çekilen Türkan Şoray'a, seyahat için doktorundan izin çıkmadı.
Usta sanatçı, tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen programa katılamayacağı için üzgün olduğunu ve sağlığına kavuşur kavuşmaz KKTC'yi ziyaret edeceğini söyledi.