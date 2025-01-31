Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Deneyimli haber sunucusu Hande Aydemir, canlı yayın sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Yayın esnasında sandalyenin ayağının kırılması ile yere kapaklanan Aydemir'in imdadına konuğu yetişti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
TV100 ekranlarında Kübra Par'ın yayın sonunda yaptığı el hareketinin yankıları sürerken bu kez kanalın başka bir sunucusu canlı yayın esnasında yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi.
SANDALYENİN AYAĞI KIRILDI, YERE KAPAKLANDI
Haberin içinden' programında konuklarını ağırlayan deneyimli haber sunucusu Hande Aydemir, konuklarıyla gündemdeki konuları değerlendirdikleri esnada sandalyenin ayağının kırılmasıyla yere kapaklandı.