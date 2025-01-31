Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

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Deneyimli haber sunucusu Hande Aydemir, canlı yayın sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Yayın esnasında sandalyenin ayağının kırılması ile yere kapaklanan Aydemir'in imdadına konuğu yetişti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

TV100 ekranlarında Kübra Par'ın yayın sonunda yaptığı el hareketinin yankıları sürerken bu kez kanalın başka bir sunucusu canlı yayın esnasında yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi.

SANDALYENİN AYAĞI KIRILDI, YERE KAPAKLANDI

Haberin içinden' programında konuklarını ağırlayan deneyimli haber sunucusu Hande Aydemir, konuklarıyla gündemdeki konuları değerlendirdikleri esnada sandalyenin ayağının kırılmasıyla yere kapaklandı.

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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıGam sız:

Yapraklar akp yaptı diyecekler şimdi

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

olur öyle yayın kazaları

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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

kurmaca dümenden ilgi çekiyor he he tam anladık guzelsin

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Haber YorumlarıAli:

Akkkk..Pepepeee Suçlu

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Haber YorumlarıAli:

O da bişeymi. Boluda 78 kişi van verdi. 3 ay sonra hepsi Serbest demedi demeyin. Sanfalye kırılmış dert mi ?

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Haber YorumlarıAhmet Yogurtcu:

Tv100 tanıtma çabaları

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Haber YorumlarıPerwer:

İnsanlar gündeme gelmek için çeşitli yollar buluyorlar. Buda onlardan birisidir.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Olum şu kanallarda bile liyakat sıfır ya.İnsan şöyle bir şey yaşanmasın diye kaliteli bir ürün koyar oraya 10binler izliyor şu yayınları.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ulkede hersye paraya dönüşmüş kalite güvenlik onrmli degil yeter ki para kazanilsin gunahlarini alamam ama belki de o sandalye yapanlar ucuza mal etmek için malzemeden çalmis olabilirler cunku herkes para kazanma hirsina düşmüş maneviyat azalmış nedeni de serbest piyasa alkol ve eğitim sisteminin yanlış olması bunlar değişirse ulke bu lale devrinden cikar yoksa yıkılma devrine girme ihtimali yuzde 98.5 tir

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Aşırı güldüm. :DDDD :DDDD :DD

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