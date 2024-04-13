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Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü Ultra Lüks Motosikletini Satıyor

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DurakMedya'da yer alan habere göre Türk Halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, büyük heveslerle aldığı ultra lüks motosikletini satışa çıkardı. Şu sıralar TRT'de yaptığı müzik programı ile sık sık gündeme gelen ünlü isim motosikletini satacağını duyurdu.

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Ezgü "Harley Davidson Trike meraklısı dostlar 2015 model 49200 km'de 50 bin bakımlı motorumu satıyorum. Özelden yazışabiliriz" dedi.

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda lüks jeepi ile büyük bir trafik kazası atlatmıştı.

FİYATI 2.5 MİLYON TL

Motosiklet tutkunlarının pek çoğu için tutku haline gelen Harley Davidson motosikletin fiyatının 2.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sümer Ezgü Motosiklet Trafik Müzik Magazin Yaşam Güncel Haberler

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