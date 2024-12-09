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Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun, Londra'da Dünyaca Ünlülere Tasarım Yapıyor

Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun, Londra'da Dünyaca Ünlülere Tasarım Yapıyor
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50 yaşındaki Tuncelili İbrahim Coşkun, Londra'da yaşayan ünlü terzi olarak Michelle Obama, Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton ve Meghan Markle gibi isimlere terzilik yapıyor. 30 yıllık tecrübesiyle yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Londra'da yaşayan Tuncelili İbrahim Coşkun (50) ABD eski first ladysi Michelle Obama, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü kişilerin terziliğini yapıyor.

Yaklaşık 30 yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun (50), küçük yaşlarda gittiği İstanbul'da uzun yıllar terzilik yaptıktan sonra Londra'da çalışması için iş teklifi aldı. Teklifi kabul eden ve Ankara Antlaşması kapsamında 5 yıldan bu yana Londra'da yaşayan Coşkun, ünlülerin terziliğini yapmaya başladı. 18 yıl boyunca İstanbul'da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, "İstanbul'da çalışırken Londra'ya davet edildim. Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık. Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye'deki bütün çalışmaları buraya getirdik. Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti. 5 yıldır Londra'dayım. Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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