Tuğçe Kandemir sahnede talihsiz kaza yaşadı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahne alan Tuğçe Kandemir, elbisesine takılan topuğu yüzünden sahnede düştü. Samimi tavrıyla "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yapan sanatçı, izleyicilerden büyük alkış topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne alan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu sahnede düştü. Ancak Kandemir'in doğal tavrı ve yaptığı espri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde konser veren Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü. Ayakkabısının elbisesine takılmasıyla gerçekleşen talihsiz olay sonrası sanatçıya görevliler yardım etti.

ESPRİSİYLE ALKIŞ TOPLADI

Ayağa kalktıktan sonra performansına devam eden Kandemir, ilk şarkısını seslendirmeden önce "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yaptı. Samimi ve doğal tavrı alandaki kalabalığı kahkahaya boğdu.

SEYİRCİDEN BÜYÜK DESTEK

Yaşanan düşüşe rağmen enerjisini kaybetmeyen Kandemir, konserine kaldığı yerden devam etti. İzleyiciler ise sanatçının doğal tavırlarını büyük alkışla destekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
