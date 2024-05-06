Tuğba Ünal'dan "Konuştukça" Sürpriz

Manken Özlem Yıldız ve Uzman estetisyen Ezgi Maraşlı'nın sunuculuğunu yaptığı Konuştukça programı bu hafta eğlencenin yanında bolca yaza hazırlık bilgilendirmeleri içerdi.

5 Mayıs pazar güü yayınlanan programda Refleksoloji uzmanı Dr. Bilal Yalçıner refleksoloji hakkında, Jinekolog Sezin Kapulu rahim ağzı kanseri, KBB uzmanı Abdulkadir Göksel burun estetiği ve sunucu Ezgi Maraşlı lazer epilasyon hakkında konuştu.

Programa şarkılarıyla renk katan Tuğba Ünal ise uzun ve zorlu müzik yolcuğunu anlatarak gençlere bolca tavsilerde bulundu.

Başarılı olmak için önceliğin her zaman çok çalışmakta olduğunu söyleyen Ünal, kazanımların hemen elde edilemediğini ve gençlerin cesur ve sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.