Tuğba Özerk'ten 'estetikli erkekler' açıklaması

Büyük Kulüp'te önceki gece sahne alan Tuğba Özerk, son günlerde magazin gündemini meşgul eden 'estetikli erkekler' hakkında açıklamalarda bulundu.

Özerk, ünlü veya ünsüz hiçbir erkeğe estetiği yakıştıramadığını belirtti. Sanatçı "Estetik operasyon erkeklere birkaç gömlek fazla geliyor.

Yüzlerine ufak bir dokunuş bile yaptırsalar sırıtıyor ve yakışmıyor" diye konuştu.