TRT 1'in yeni dizisi 'Kod Adı Kırlangıç' 12 Kasım'da başlıyor

TRT 1'in yeni dizisi "Kod Adı Kırlangıç", 12 Kasım'da ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh'ın oturduğu dizi, mahallede kurdukları gizli teknoloji üssünde kendi dronlarını tasarlayan gençlerin hikayesini ele alıyor.

Dizide bakkal rolüyle yer alan oyuncu Ayhan Taş, AA muhabirine, projede çocuklarla birlikte çalışmanın çok güzel bir his olduğunu dile getirerek, "Çok huzurlu bir set ortamımız var, onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Dizide çocuklarımız çağdaş dünyayı yakalasın ve üretsinler diye özendirmek istiyoruz. Fırsat verilirse kendi başlarına neleri başarabileceklerini biliyoruz." dedi.

Oyuncu Zeynep Kankonde, dizinin teknolojinin insan hayatında varoluşuyla alakalı konuları ele aldığını belirtti.

Teknolojiyi sadece tüketen tarafta değil, aynı zamanda üreten tarafta olmak gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Kankonde, "Teşvikle çocukların hayatına katılacak bir döngüden bahsediyoruz. Yetenekli bir çocuğun hayatına dokunabilirsek ne mutlu." diye konuştu.

Oyuncu Serkan Şenalp, projenin teknoloji ve mahalle kültürünün iç içe geçtiği, sıradan insanların sıra dışı başarılarını anlatan bir dizi yapıldığını anlattı.

Dizinin iddialı bir yapım olduğunun altını çizen Şenalp, "Özellikle çocuklar benim için çok değerli, onlarla birlikte olmak ayrıca güzel. TRT gibi köklü ve Türkiye'nin en çok izlenen kanalında böyle bir yapımda yer almak benim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

"Sevgi" karakterini canlandıran Gizem Arıkan ise "Kod Adı Kırlangıç"ın izleyen herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı bir yapım olduğunu söyleyerek, "Birlikte rol aldığımız çocuk karakterler zaten dünya tatlısı, izleyen çocuklar için de çok iyi bir örnek olacaklar. Setimiz, ekibimiz herkes çok tatlı çok başarılı bir iş olacak diye düşünüyorum. Her pazar TRT ekranlarında olacağız, bizi yalnız bırakmasınlar." değerlendirmesini yaptı.

Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini ekrana taşıyacak olan dizide, Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin ve Eray Kaman gibi başarılı isimler yer alıyor.