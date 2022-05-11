Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak olan Demet Akalın, taraftarın kıyafet isteğini geri çevirdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak olan Demet Akalın, taraftarın kıyafet isteğini geri çevirdi. Kutlamalarda yıllar önce giydiği bir eşofman takımını yeniden giymesi istenen Akalın, eşofmanın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğunu ve çekimlerden sonra iade ettiklerini söyledi.
Trabzonspor'un Altay maçından sonra ilan ettiği şampiyonluğun ardından yüzbinlerce bordo-mavili taraftar Demet Akalın'ın şarkısında kutlama yaptı. Şampiyonluk kutlamaları için dev bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan Trabzonspor, organizasyonda Demet Akalın'ın da sahne alması için ünlü şarkıcıyla anlaşmaya vardı.
TARAFTARIN KOMBİN ÖNERİSİ YAPTI
Akalın'ın kutlamalarda sahne alacağının kesinleşmesiyle Trabzonsporlu taraftarlar şarkıcının daha önce bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesini istedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerine çoğunlukla cevap veren Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.