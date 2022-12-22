Törene damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan küs kardeşleri böyle barıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne iştirak etti. Burada küs olan Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştıran Erdoğan "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasına ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik ederek başladı. Titiz bir çalışmayla bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarını tespit eden seçici kurula da teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz." diye konuştu.

"ARTIK DARGINLIK YOK TAMAM MI?"

Erdoğan'ın ödülleri takdim ettiği sırada ise duygusal anlar yaşandı. Gastronomi alanında ödüle layık görülen ve küs olan Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor kardeşler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahnede barıştırıldı. Kardeşlerden sarılmalarını isteyen Erdoğan, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı?" ifadelerini kullandı.

ŞARKILARI ÜSTÜNDEN AJDA'YI TEBRİK ETTİ

Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan'ın sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu söyledi. Yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrasıyla Pekkan'ın müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edindiğini anlatan Erdoğan, "Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti', 'Petrol', 'Her yaşın bir güzelliği var' gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adına yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vurmasının yanında yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz." dedi.