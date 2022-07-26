Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 Yıl Sonra Aynı Projede

Başrollerinde yer aldıkları "Filme Gel" adlı sinema filmi ile kamera karşısına geçen ikili, sinemaseverler ile buluşmak için gün sayıyor.

Filmde Çetin karakterini oynayan Tolga Güleç "Erkan abi ile yıllar sonra komedi yapmanın keyfi apayrı. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde bazen gülmekten sahneyi çekemediğimiz anlar oluyor. Absürd komedinin tadına birlikte varıyoruz" diye konuştu.

Berton Medya ve Taş Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Okan Karacan'ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi "Filme Gel" üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.