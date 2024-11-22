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Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum

Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
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Teoman, Instagram hesabının keşfet bölümünde gördüğü güzel kızları takip ettiğini açıkladı. Katıldığı bir YouTube kanalında konuşan sanatçı, ''Önerilenler bölümündeki güzel kızları takip ediyorum. Onları vazo seyreder gibi seyrediyorum'' sözleriyle gündeme geldi.

Her açıklamasıyla olay yaratan Teoman, son açıklamasıyla yine gündeme geldi. Ünlü rockçı, Instagram hesabının keşfet bölümünde gördüğü güzel kızları takip ettiğini söyledi.

Rock müziğin güçlü seslerinden Teoman, OT TV YouTube kanalında birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının iki ay önce katıldığı programda yaptığı itiraf yeniden gündeme geldi.

HİÇBİR PLANIM YOK

Teoman ''Instagram'da güzel kızları takip ediyorum bazen öneriler bölümünden. Ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak vazo seyreder gibi seyrediyorum. Hoşuma gidiyorlar, güzel giyiniyorlar falan. Tanışabileceğim insanlar bunlar benim pozisyon nedeniyle. Ama hiçbir şey yapmıyorum'' dedi.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Kadayıf olmuş hala takip ediyor anca takip edersin. Gelsede birsey yapamazsın ihtiyar

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