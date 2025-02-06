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Nadide Sultan temizlik sırasında kaza geçirdi! Kanlar içinde hastaneye gitti

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Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, Kilyos'taki evinde temizlik yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Dudağı patlayan Sultan 'Dudağım yarıldı. Umarım dikiş atılmaz' dedi.

Kilyos'taki evinde buzdolabını silerken talihsiz bir kaza geçiren Nadide Sultan'ın dudağı patladı.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"GÖRÜNMEZ KAZA"

"Dudağım yarıldı. Doktor 'dikiş atacağız' dedi. Umarım atmaz, atarsa iz kalır diye korkuyorum. Görünmez kaza işte. Bu dolabını kadın temizleyemiyor diye ben giriştim"

Nadide Sultan temizlik sırasında kaza geçirdi! Kanlar içinde hastaneye gitti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

öpeyim de geçsin :)))

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Çok geçmiş olsun

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