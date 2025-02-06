Nadide Sultan temizlik sırasında kaza geçirdi! Kanlar içinde hastaneye gitti

Kilyos'taki evinde buzdolabını silerken talihsiz bir kaza geçiren Nadide Sultan'ın dudağı patladı.

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"GÖRÜNMEZ KAZA"

"Dudağım yarıldı. Doktor 'dikiş atacağız' dedi. Umarım atmaz, atarsa iz kalır diye korkuyorum. Görünmez kaza işte. Bu dolabını kadın temizleyemiyor diye ben giriştim"