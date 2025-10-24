Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı

Ege'nin en köklü yelken etkinliklerinden biri olan Bodrum Cup'ta bu yıl hava koşulları katılımcılara zor anlar yaşattı. Etkinlikte yer alan şarkıcı Bengü, aniden başlayan şiddetli yağmur ve rüzgârın ortasında kaldı.

TEKNE DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bengü'nün bulunduğu tekne, kısa sürede etkisini artıran fırtınayla birlikte sarsılmaya başladı. Çevredeki botların desteğiyle tekne devrilmeden dengede kalmayı başardı. O anlar kameralara yansırken, ünlü şarkıcının yüzündeki panik ifadesi dikkat çekti.

"HORTUM TAM TEKNEMİZİN ÜSTÜNDEYMİŞ"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bengü, ilk başta sert bir yağmur bulutunun içinden geçtiklerini düşündüklerini, ancak sonradan hortumun tam teknelerinin üzerinde olduğunu fark ettiklerini belirtti. "Devrilmemek için çevredeki tüm botlar yardımımıza koştu. Neyse ki korkulacak bir durum olmadı." ifadelerini kullandı.

"KORKU DOLU AMA UNUTULMAZ BİR AN"

Bengü, yaşadığı olayın ardından takipçilerine teşekkür ederek "Hayatımın en korkutucu ama bir o kadar da unutulmaz anlarından biriydi." dedi. Şarkıcının paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.