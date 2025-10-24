Haberler

Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı Haber Videosunu İzle
Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen köklü yelken buluşması Bodrum Cup'ta yer alan şarkıcı Bengü, aniden bastıran yağmur ve fırtınayla büyük bir panik yaşadı. Hortumun tam teknelerinin üzerinde oluştuğunu sonradan fark eden Bengü, devrilme tehlikesi geçiren teknede korku dolu anlar yaşadı. Çevredeki botların yardımıyla olası bir facia önlenirken, ünlü şarkıcının yaşadığı o anlar kameralara yansıdı.

  • Bodrum Cup yelken etkinliğinde şiddetli yağmur ve rüzgar katılımcılara zor anlar yaşattı.
  • Şarkıcı Bengü'nün bulunduğu tekne fırtına nedeniyle sarsıldı ve devrilmekten çevredeki botların desteğiyle kurtuldu.
  • Bengü, sosyal medyada hortumun tam teknelerinin üzerinde olduğunu ifade etti.
  • Bengü, yaşadığı anı 'hayatımın en korkutucu ama unutulmaz anlarından biri' olarak tanımladı.

Ege'nin en köklü yelken etkinliklerinden biri olan Bodrum Cup'ta bu yıl hava koşulları katılımcılara zor anlar yaşattı. Etkinlikte yer alan şarkıcı Bengü, aniden başlayan şiddetli yağmur ve rüzgârın ortasında kaldı.

TEKNE DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bengü'nün bulunduğu tekne, kısa sürede etkisini artıran fırtınayla birlikte sarsılmaya başladı. Çevredeki botların desteğiyle tekne devrilmeden dengede kalmayı başardı. O anlar kameralara yansırken, ünlü şarkıcının yüzündeki panik ifadesi dikkat çekti.

"HORTUM TAM TEKNEMİZİN ÜSTÜNDEYMİŞ"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bengü, ilk başta sert bir yağmur bulutunun içinden geçtiklerini düşündüklerini, ancak sonradan hortumun tam teknelerinin üzerinde olduğunu fark ettiklerini belirtti. "Devrilmemek için çevredeki tüm botlar yardımımıza koştu. Neyse ki korkulacak bir durum olmadı." ifadelerini kullandı.

"KORKU DOLU AMA UNUTULMAZ BİR AN"

Bengü, yaşadığı olayın ardından takipçilerine teşekkür ederek "Hayatımın en korkutucu ama bir o kadar da unutulmaz anlarından biriydi." dedi. Şarkıcının paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.