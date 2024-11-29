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Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi

Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
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Billboard dergisi, Taylor Swift'i 21. yüzyılın en iyi ikinci pop yıldızı olarak duyurduğu videoda yaşanan tartışmalı görüntüler nedeniyle özür diledi. Kanye West'in 'Famous' klibinden alınan ve Swift'i temsil eden çıplak bir balmumu figürünün yer aldığı görüntüler, Swift hayranlarının tepkisine neden oldu. Billboard, videoyu kaldırarak sosyal medya üzerinden özür diledi. Kanye West ve Swift arasındaki anlaşmazlık 2020'de ortaya çıkan bir ses kaydıyla yeni bir boyut kazandı.

Billboard dergisi, Taylor Swift'i 21. yüzyılın en iyi ikinci pop yıldızı olarak duyurduğu videoda yaşanan tartışmalı görüntüler nedeniyle özür diledi.

Müzik dünyasının en saygın yayınlarından Billboard'ın paylaştığı tanıtım videosunda, Kanye West'in 'Famous' klibinden görüntülere yer verilmesi tepki çekti. Söz konusu klipte, Swift'i temsil eden çıplak bir balmumu figürü bulunuyordu.

Bu görüntülerin kullanılması, Swift hayranlarının sert tepkisine neden oldu. Billboard, videoyu kaldırarak sosyal medya üzerinden özür diledi: "Swift'in başarılarını kutlayan videoda uygunsuz görüntüler kullandığımız için Taylor Swift'ten ve tüm takipçilerimizden özür dileriz. Bu hatadan dolayı büyük pişmanlık duyuyoruz."

Kanye West ile Swift arasındaki anlaşmazlık, 2020'de ortaya çıkan bir ses kaydıyla yeni bir boyut kazanmıştı. 2016'da yapılan görüşmede West, şarkı sözleri için Swift'in onayını almış görünüyordu. Ancak Swift daha sonra, şarkıda kendisine hakaret edileceğinden haberdar olmadığını açıklamış ve "2009'dan beri süren bu olayın artık parçası olmak istemiyorum" demişti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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