Taylor Swift'in Biletleri Karaborsada Satıldı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in geçen yıl yaptığı turnenin biletleri internetten satışa çıkar çıkmaz saniyeler içinde tükendi.

200 dolarlık biletler daha sonra karaborsada 22 bin dolara çıkan fiyatlara satıldı. Bu durum birçok Swift hayranını isyan ettirirken, siyasetçileri de harekete geçirdi.

Maryland, Arizona ve Illinois eyalet parlamentoları, "Taylor Swift Yasası" adı verilen ve karaborsa bilet satışlarını engellemeye yönelik düzenlemeleri kabul etti.