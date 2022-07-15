Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları… - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları…

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Tatil Pozlarını Paylaşmaya Devam Ediyor! Su İçindeki Pozları…

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek adeta şov yaptı! Denizin içinden mayosuyla poz verdi.

Merhamet, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yer alan Dilara Aksüyek, şimdilerde Baba dizisinde Elif rolüne hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, denizin içinden mayosuyla poz verdi.

Oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Dilara Aksüyek, yaz sezonunun gelmesiyle tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Dilara Aksüyek, mayolu paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı.

DENİZİN İÇİNDEN MAYOLU POZ VERDİ

Dilara Aksu¨yek Instagram hesabında 531 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu yıllardan beri rol aldığı projelerle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.

Tatiline tam gaz devam eden oyuncu, denizin içinden mayolu poz verdi. O poza kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Snob Magazin / Magazin

Muhteşem Yüzyıl Kösem Dilara Aksüyek Tatil Baba Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title