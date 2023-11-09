Tarkan... YENİ ALBÜMÜNÜN ÇIKIŞ ŞARKISI SEZEN AKSU'DAN!
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Uzun zamandır albüm çıkarmayan Megastar Tarkan yeni albüm için kolları sıvadı. Albüm hazırlığı için sıkı çalışan Tarkan'a çıkış şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu verdi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Sezen Aksu kısa süre sonra albüm çıkaracak olan Tarkan'a şarkı yazdı.
Uzun süredir albüm çıkarmayan Megastar Tarkan'ın çıkış şarkısını yazan ünlü sanatçının eseri şimdiden büyük merak konusu oldu.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin