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Tarık Mengüç astral seyahatini anlattı: Atlı süvariler vardı

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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, konuk olduğu programda astral seyahat deneyimini anlattı. Mengüç, astral seyahatte etrafında atlı süvariler olduğunu ve annesinin kendisini korumaya çalıştığını söyledi.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına şarkıcı Tarık Mengüç konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Mengüç, astral seyahat deneyimini anlattı.

Yusuf Güney'in sık sık bahsettiği astral seyahati kendisinin de deneyimlediğini dile getiren Tarık Mengüç, deneyimini şu sözlerle aktardı:

"ETRAFTA ATLI SÜVARİLER VARDI"

"Bir arkadaşım 14 yaşındayken, 'Gel seni astral seyahate çıkaracağım' dedi. Çenemin altına elleri ile bastırdı. Ben bir anda bir delikten düşüp bir yere gittim. Etrafta atlı süvariler vardı. Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu, ama ben kenardan bakıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Sonra bir anda kendime geldim. Yıllar sonra evlenip Kağıthane'ye taşındığımda, 'Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer' dedim"

Tarık Mengüç astral seyahatini anlattı: Atlı süvariler vardı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıaliosman can:

Rüyanın adı astral seyehat oldu, biri şunlara rüya gördüklerini anlatabilir mi?

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Haber YorumlarıVedat Zorba:

ruya gormussun dostum

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Haber YorumlarıBaba Can:

Fransızlar bu olaya dejavu diyorlar

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Haber YorumlarıMh Sn:

Hstr dlyrk şkşkcı;)

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Haber YorumlarıBaba Can:

Gördüğüm yer Amerika daydı bunu da söykeyeyim dedim bu gerçek yaşandı ama astral seyagat falan değil bşr rüyaydı gerçek oldu

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Bende gezegenler arası tur attım ama hayalimde :))

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Haber YorumlarıBaba Can:

Buna inanırım ben de hiç yaşamadiğm bir yeri rüyam da görmüştüm bellki 40 yıl sonra başka ülke de o yere geldim çok şaşırmıştım hala o yeri biliyorum gerçekten ilginç bir olaydı

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