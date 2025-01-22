Tarık Mengüç astral seyahatini anlattı: Atlı süvariler vardı

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına şarkıcı Tarık Mengüç konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Mengüç, astral seyahat deneyimini anlattı.

Yusuf Güney'in sık sık bahsettiği astral seyahati kendisinin de deneyimlediğini dile getiren Tarık Mengüç, deneyimini şu sözlerle aktardı:

"ETRAFTA ATLI SÜVARİLER VARDI"

"Bir arkadaşım 14 yaşındayken, 'Gel seni astral seyahate çıkaracağım' dedi. Çenemin altına elleri ile bastırdı. Ben bir anda bir delikten düşüp bir yere gittim. Etrafta atlı süvariler vardı. Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu, ama ben kenardan bakıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Sonra bir anda kendime geldim. Yıllar sonra evlenip Kağıthane'ye taşındığımda, 'Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer' dedim"