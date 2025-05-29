Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
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Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, Singapur'daki konser maratonunun ardından özel jet yerine tarifeli uçakla seyahat etti. Singapur Changi Havalimanı'nda güvenlik sırasına giren Gaga, korumasız ve sade haliyle hayranlarını hem şaşırttı hem de büyüledi.

Amerikalı pop müziğin dev ismi Lady Gaga, Asya turnesinin Singapur ayağını tamamladıktan sonra özel jet yerine tarifeli uçakla seyahat etti. Ünlü şarkıcının Changi Havalimanı'nda biniş kapısında sıraya girip güvenlik kontrolünden geçerken görülmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

HAYRAN GÖZÜNDEN GAGA

O anlara tanıklık eden Çinli sosyal medya platformu Xiaohongshu'nun kullanıcısı Eva, havalimanında rastgele dolaşırken önce Gaga'nın nişanlısı Michael Polansky'yi fark ettiğini, ardından ise onun yanında yürüyen siyah kıyafetli, topuklu ayakkabılı Lady Gaga'yı tanıdığını belirtti. Eva, "İnanamadım, telefonumla yakınlaştırarak baktım, gerçekten oydu!" dedi.

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu

ÖZEL JET YERİNE TARİFELİ UÇAK

Gaga'nın, alışılagelmiş devasa ekibi ve güvenlik ordusu olmadan, tek başına, sade bir kıyafetle hareket ettiği görüldü. Siyah vücuda oturan kıyafeti ve yüksek platform topuklarıyla dikkat çekti. 39 yaşındaki sanatçının, lüks özel jet yerine Emirates havayollarının tarifeli bir uçağıyla seyahat etmesi dikkat çekti. Gaga'nın, geçtiğimiz gece saat 01.40'ta kalkacak Dubai uçağına binmeden önce siyah vücuda oturan bir kıyafet ve yüksek platform topuklarla, hiçbir koruma ya da ekip olmadan güvenlik kontrolünden geçtiği belirtildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

geldiği yeri unutmayan ve gereksiz yere gerginlik yaratan koruma ordusu taşımayan bir sanatçı , tebrik ederim .

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

tanrı korusun inşallah

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yaw kardesim singapurda korumaya gerek yok .. 20 yildir burdayim... Gaga degil sadece, buranin basbakanida zki sallaya sallaya sokakta geziyor...

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Haber YorumlarıMengele:

Niyeki bizim Reis Tarifeli ucakla gidiyor lady gaga kim ki

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu arada bise daha diyeyim... O tarifeli ucak dediginizin biletleri (first class) 40 bin dolar civarinda zaten daha ne olsun...

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