Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Amerikalı pop müziğin dev ismi Lady Gaga, Asya turnesinin Singapur ayağını tamamladıktan sonra özel jet yerine tarifeli uçakla seyahat etti. Ünlü şarkıcının Changi Havalimanı'nda biniş kapısında sıraya girip güvenlik kontrolünden geçerken görülmesi, sosyal medyada gündem oldu.

HAYRAN GÖZÜNDEN GAGA

O anlara tanıklık eden Çinli sosyal medya platformu Xiaohongshu'nun kullanıcısı Eva, havalimanında rastgele dolaşırken önce Gaga'nın nişanlısı Michael Polansky'yi fark ettiğini, ardından ise onun yanında yürüyen siyah kıyafetli, topuklu ayakkabılı Lady Gaga'yı tanıdığını belirtti. Eva, "İnanamadım, telefonumla yakınlaştırarak baktım, gerçekten oydu!" dedi.

ÖZEL JET YERİNE TARİFELİ UÇAK

Gaga'nın, alışılagelmiş devasa ekibi ve güvenlik ordusu olmadan, tek başına, sade bir kıyafetle hareket ettiği görüldü. Siyah vücuda oturan kıyafeti ve yüksek platform topuklarıyla dikkat çekti. 39 yaşındaki sanatçının, lüks özel jet yerine Emirates havayollarının tarifeli bir uçağıyla seyahat etmesi dikkat çekti. Gaga'nın, geçtiğimiz gece saat 01.40'ta kalkacak Dubai uçağına binmeden önce siyah vücuda oturan bir kıyafet ve yüksek platform topuklarla, hiçbir koruma ya da ekip olmadan güvenlik kontrolünden geçtiği belirtildi.