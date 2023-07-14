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Talihsiz kaza! Ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi

Magazin Haberleri

Yurt dışı tatilinden dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti havalimanında görüntülendi. Ayağını burktuğu için tekerlekli sandalye ile aracına giden Beren Saat "İyiyim" derken çevredekiler de görüntü alınmaması için mücadele etti.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışına giderek kısa bir tatil yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, havalimanında görüntülendi. Gözlük ve şapka ile kamufle olmaya çalışan Kenan Doğulu soruları yanıtsız bırakırken tekerlekli sandalyede olan Beren Saat de "Ayak bileğimi burktum, iyiyim" demekle yetindi.

BASIN MENSUPLARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Tatil dönüşü havalimanında Gazete Magazin tarafından görüntülenen Beren Saat'in tekerlekli sandalyede olması hayranlarını korkuttu. Güzel oyuncu ayak bileğini burktuğu için aracına kadar tekerlekli sandalye ile giderken Kenan Doğulu da soruları yanıtsız bıraktı. Doğulu bir ara eşinin tekerlekli sandalyede görüntülenmemesi için de eliyle çekimi engellemeye çalıştı. Çifte eşlik eden bir adam ise basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Talihsiz kaza! Ayak bileğini burkan Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kenan Doğulu Beren Saat Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

koray hüseyin kılıç:

hayranlarını korkutmuş demekki kimse korkmadı

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erhan erhan:

çok çok korktum, nasıl olacak beren saat iyileşmezse:)) ne yapar ne ederiz bilmiyorum.

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