Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı - Haberler

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Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ünlü sevgilisi Bianka'ya evlilik teklifinde bulundu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ünlü sevgilisi Bianka'ya evlilik teklifinde bulundu.

Güreşte birçok başarı elde eden Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı. Akgül, uzun zamandır yurt dışında fitness eğitmeni olarak çalışan sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran ünlü fitness eğitmeni, teklifi kabul etti. Başarılı güreşçi Akgül, sosyal medya hesabından evlilik teklifi yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonsuza kadar" notunu ekledi.

Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Milli Güreşçi, Taha Akgül, Olimpiyat, Evlilik, Magazin, Haberler

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