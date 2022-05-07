Sütyenli klibi tartışma yaratan Aleyna Tilki'nin bu sefer de twerk yaptığı anlar gündem oldu - Haberler

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Sütyenli klibi tartışma yaratan Aleyna Tilki'nin bu sefer de twerk yaptığı anlar gündem oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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İngilizce klibinde sütyenle kalması tartışma yaratan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki bu sefer de twerk yaptı. Tilki'nin dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sözleri ve hareketleriyle olay yaratmaya devam ediyor. İki hafta öncesine kadar İngilizce klibinde sütyeniyle kalması nedeniyle tartışma yaratan Tilki'den yeni bir video geldi.

KENDİNİ DANSA KAPTIRDI

Tilki'nin bir konser etkinliği sırasında kendisini dansa kaptırdığı görüldü. Tilki'nin bu anları sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı. Takipçileri, dans hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Zulkarneyn :

Ahlak kaybinda dünya lideri bir ülke olduk.

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